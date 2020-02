Delivery Hero auf dem Weg in den DAX?

Liebe Leser, was soll man kaufen, wenn man Apple zutraut, wenigstens den aktuellen Kurs zu halten? Das wurden wir gestern gefragt und hier unsere Antwort- WKN MC547H. Ein Discount-Call mit Rendite von 65% bei Cap 320 Dollar. Genau dort notiert Apple und damit ist dies momentan das beste Papier am Markt. Aus unserer Sicht auch weit besser als ein Turbo-Bull. Bei Thyssen ist momentan auch Musik drin, doch zu Calls wie dem SR1G9M sei gesagt – die Volatilität ist eklatant hoch, gerade kurzfristig. Das ist auch bei Delivery Hero der Fall. Aber – man ist Kandidat für den DAX. Klingt erstaunlich, ist aber so. Stichwort 35er-Regel. 10% aus dem Geld liegt beispielsweise der Call MC66MZ oder aber der MC66MR genau im Geld. Aber auch andere Calls sind sehr spannend, MS hat eine neue Palette hingestellt jüngst auf Delivery. Achtung aber – die Vola ist hoch in Delivery. An anderen Beispielen sieht man – bevor Titel in den DAX kommen oder die Phantasie haben, geht die Party ab. Danach ist oft erstmal Ruhe. Bei den Discountern gefällt uns nach wie vor die DF9CUT sehr gut.