Verianos Real Estate hat einen neuen Großaktionär. Die Schweizer Banca del Ceresio ist bei der Immobiliengesellschaft eingestiegen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung Ende Januar hat die Bank mit Sitz in Lugano 750.000 Aktien gezeichnet. Damit halten die Schweizer 6 Prozent an Verianos.Insgesamt wurden bei der Kapitalerhöhung 1,125 Millionen Papiere an verschiedene Investoren ausgegeben. ...