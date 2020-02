Barrick Gold – war das der Befreiungsschlag?

Mit steigenden Goldpreisen kann nun auch Barrick Gold einen kräftigen Satz nach vorne machen. Mit dem Kurssprung hat Barrick ein Kaufsignal generiert. Das 2016er Hoch liegt bei 30 Kanadischen Dollar und dürfte von den Bullen zeitnah in den Blick genommen werden. Wir empfehlen die Aktie für Gold-Fans mit dem Turbo MC5VE6 von Morgan Stanley. Kostengünstig handelbar via Comdirect, Flatex oder Onvista. Aktive Trader schauen sich das Angebot bei eToro an. Hier handeln Sie Barrick Gold als Aktie komplett ohne Gebühren. Research zu Gold kommt von der Commezbank:

Edelmetalle: Gold steigt über 1.600 USD, neues Allzeithoch in Euro