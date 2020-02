FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag knapp über seinem am Vortag erreichten dreijährigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0790 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Gründe für die aktuelle Euro-Schwäche sind die schwächelnde Konjunktur im Euroraum und die extrem niedrigen Zinsen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf genau 1,08 Dollar festgelegt.

Am Donnerstag stehen in der Eurozone und den USA einige Wirtschaftsdaten an, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit eher geringer Bedeutung für die Finanzmärkte. Es äußern sich jedoch einige ranghohe Notenbanker. Zudem veröffentlicht die EZB die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Das Dokument wird von Anlegern und Analysten regelmäßig auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik hin untersucht./bgf/zb