FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch wird der Dax am Donnerstag nur wenig verändert erwartet. Die "Schaukelbörse" auf hohem Kursniveau setze sich fort, hieß es am Morgen vom Londoner Handelshaus Liberum.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung ein Minus von 0,09 Prozent auf 13 777 Punkte. Am Vortag hatte das Barometer ein weiteres Rekordhoch nur knapp verpasst. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Donnerstag zur Eröffnung 0,18 Prozent schwächer erwartet.