TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich weiter zugelegt. Die Märkte profitierten von Zinssenkungen in China. Zudem ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach offiziellen chinesischen Angaben auf den tiefsten Stand seit Wochen gefallen - allerdings nach einer erneut geänderten Zählweise.

Unternehmen und Verbraucher kommen in China künftig günstiger an Kredite. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abgefedert werden. Wie die chinesische Notenbank am Donnerstag mitteilte, sinken der Referenzzins für einjährigen Bankkredite und der entsprechende Zins für fünfjährige Kredit. "Sinkende Infektionsraten, nur kurzfristige negative Konjunktureffekte, Stützungsmaßnahmen der Notenbanken. So könnte man die Hoffnung der Anleger zusammenfassen", hieß es in einem Kommentar der LBBW.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,34 Prozent auf 23 479,15 Punkte. Die Abgaben des Yen zum Dollar stützten die Börse des exportlastigen Landes und verhalfen Aktien der Autohersteller zu Kursgewinnen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen beendete den Tag 2,3 Prozent fester mit 4144,66 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,23 Prozent auf 27 593,56 Zähler nach./mf/jha/