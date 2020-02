---------------------------------------------------------------------------

VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft begibt neue Unternehmensanleihe

* Private Placement an einen ausgewählten Investorenkreis

* Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR



* Kupon in Höhe von 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre



* Emissionserlös dient primär Co-Investments in vom Unternehmen initiierte Fonds



Köln/Frankfurt am Main, 20.02.2020 - Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ("VERIANOS"), als börsengelistetes Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agierend, begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Es ist die dritte Anleihe des Unternehmens seit Gründung im Jahr 2011. Die laufende 6,5 %-Inhaberschuldverschreibung von VERIANOS (ISIN: DE000A2G8VP3) mit einem Volumen von bis zu 6,0 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Jahr 2018 platziert. Die Debüt-Anleihe von VERIANOS (ISIN: DE000A2BPU08) wurde planmäßig im vergangenen Jahr zurückgezahlt. Wie die beiden Bonds zuvor richtet sich auch die aktuelle Anleihe per Private Placement an einen ausgewählten Kreis von professionellen und semi-professionellen Investoren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Zinssatz ist festgelegt auf 6,00 % p.a, die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, 20. Februar 2020, und endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Auf Basis der bestehenden, soliden Finanzstruktur plant VERIANOS, die Erlöse aus der ersten Tranche der Anleiheemission vor allem in Co-Investments in bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund zu investieren. Damit werden die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet, wodurch die nachhaltige, langfristige Fortentwicklung gewährleistet ist.