VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft begibt neue Unternehmensanleihe

Private Placement an einen ausgewählten Investorenkreis



Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR



Kupon in Höhe von 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre



Emissionserlös dient primär Co-Investments in vom Unternehmen initiierte Fonds



Köln/Frankfurt am Main, 20.02.2020 - Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ("VERIANOS"), als börsengelistetes Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agierend, begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Es ist die dritte Anleihe des Unternehmens seit Gründung im Jahr 2011. Die laufende 6,5 %-Inhaberschuldverschreibung von VERIANOS (ISIN: DE000A2G8VP3) mit einem Volumen von bis zu 6,0 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Jahr 2018 platziert. Die Debüt-Anleihe von VERIANOS (ISIN: DE000A2BPU08) wurde planmäßig im vergangenen Jahr zurückgezahlt. Wie die beiden Bonds zuvor richtet sich auch die aktuelle Anleihe per Private Placement an einen ausgewählten Kreis von professionellen und semi-professionellen Investoren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Zinssatz ist festgelegt auf 6,00 % p.a, die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, 20. Februar 2020, und endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.