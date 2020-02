Platin kratzt an 1.000 USD-Marke

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart zudem noch einen intakten Abwärtstrend bei Platin, allerdings hat die Abwärtsdynamik seit Mitte 2018 sichtlich abgenommen und das Metall in den Widerstandsbereich aus 2017 um 1.029 US-Dollar wieder angehoben. Die erhöhte Volatilität seit Anfang dieses Jahres ist genau auf diesen Abwärtstrend zurückzuführen, um den sich Bullen bemühen, ihn endlich zu knacken. Da wären allerdings auch noch die Hürden aus 2017, die bereits Anfang 2019 einem Ausbruchsversuch unterworfen worden waren. Positiv zu bewerten bleibt der Anstieg des Platinpreises über den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 946 US-Dollar, der nun als zusätzliche Stütze im aktuellen Aufwärtstrend fungiert. Dies könnte nämlich das Sprungbrett für einen nachhaltigen Kursanstieg und damit ein mittelfristiges Folgekaufsignal werden.

Kursbild weiter bullisch

Für ein regelkonformes Kaufsignal mit anschließendem Kurspotenzial an 1.194 US-Dollarmuss aber mindestens der Widerstand um 1.030 US-Dollar per Wochenschlusskurs geknackt werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung bestehend seit Mitte 2018 merklich an. Wer sich in einem derartigen Szenario ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann dies über den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MC68ZQ tun und hiervon überdurchschnittlich profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte anschließend allerdings das Niveau von 990 US-Dollar für den Fall eines Pullbacks nicht überschreiten. Sollte es hingegen zu einem unerwarteten Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei aktuell 946 US-Dollarkommen, müsste noch einmal die Mehrfachunterstützung bestehend aus dem Kursniveau von 900 US-Dollar und dem EMA 50 (blaue Linie) zum Tragen kommen. Tiefer als 840 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr runter gehen, weil sonst ein direkter Test der Jahrestiefstände aus 2018 drohen würde.