Meguma Gold Corp.: Bohraktivitäten der MegumaGold grenzen neuen Goldhalo auf dem Projekt Killag ab

Bohraktivitäten der MegumaGold grenzen neuen Goldhalo auf dem Projekt Killag ab Die RC-Bohrungen im Jahr 2019 grenzen im tektonischen Korridor durchgehenden Goldhalo ab, der vom Unternehmen ebenfalls in mehreren großen Goldlagerstätten in Nova Scotia wiedererkannt wird 20. Februar 2020

Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt , dass das Unternehmen für sein Projekt Killag im Goldbezirk Killag von Nova Scotia, Kanada, eine geologische Modellierung und Studie über die Goldverteilung im Grundgebirge initiiert hat. Dieses Programm wird die Ergebnisse des RC-Bohrprogramms 2019 (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) des Unternehmens integrieren, das mehrere lange Abschnitte mit anomalen Goldgehalten definiert, die in alterierten Grauwacke- und Tonschiefer-Bohrkernen vorkommen. Diese Abschnitte kommen entlang der Achse der Antiklinale Killag Goldenville vor und befinden sich östlich der früheren goldführenden Bohrkernabschnitte und untertägiger Abbaustätten. Die großen Mächtigkeiten der anomalem Goldgehalte in Killag (Tabelle 1) weisen darauf hin, dass sich die Vererzung über die Grenzen der üblicherweise bekannten hochgradigen Quarzgänge erstreckt und in den umgebenden mächtigen Schiefer-/Tonschiefer-/Grauwacke-Paketen abgelagert wurde, die die Wirtsgesteinssequenz bilden. Bemerkenswerterweise beherbergt die Antiklinalstruktur im Goldbezirk auch den Goldenville Gold District, etwa 50 km östlich, in dem laut Aufzeichnungen der Regierung von Nova Scotia zwischen 1862 und 1941 eine historische Goldförderung von 209.383 Unzen erfolgte. Dies ist die höchste historische Produktionszahl, die für einen der Goldbezirke Nova Scotias aufgezeichnet wurde.