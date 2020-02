Kann die Deutsche Telekom-Aktie den nach den positiven Quartalszahlen beschleunigten Höhenflug fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Am 11.2.20 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) auf bis zu 16 Euro mit Long-Hebelprodukten für sich nutzen könnten. Damals notierte die Aktie bei 15,48 Euro. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen legte die Aktie am 19.2.20 auf Schlusskursbasis um mehr als vier Prozent zu und überwand damit die Marke von 16 Euro leicht. Beim aktuellen Aktienkurs von 16,65 Euro konnten Anleger mit den im Szenario vorgestellten (Turbo)-Calls bereits Gewinne von bis zu 167 Prozent erzielen.

Erfüllen sich die Prognosen der mehrheitlich positiv eingestellten Analysten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 18,70 Euro (UBS) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auch nach den jüngsten Kurssteigerungen noch bezahlt machen.