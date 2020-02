Nach der Kursrallye von 8,14 Euro auf 13,90 Euro hat sich die Mutares Aktie in eine konsolidierende Seitwärtsbewegung verabschiedet. Große Verluste blieben in diesem Zeitraum bisher aus. Schon bei 12,28/12,44 Euro hat sich in den letzten Wochen eine Unterstützungszone mit zwei markanterern Bewegungstiefzonen gebildet, zuletzt am Montag bei 12,44 Euro mit dem Tagestief. Nach oben gab es seit Erreichen des Konsolidierungstiefs bei ...