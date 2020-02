Nein, so richtig will es der Aktie bislang nicht gelingen, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Aktuell ist zwar ein erneuter Vorstoß in Richtung 20,0 US-Dollar zu beobachten. Ob dieser jedoch letztendlich Relevanz entwickeln kann, bleibt abzuwarten. Der Sektor steckt in einer schwierigen Phase, die, so scheint es, in Bezug auf die Perspektiven einzelner Unternehmen aktuell mehr Fragen aufwirft als Antworten bereithält.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.01. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie bekam Luft unter die Flügel und eroberte die so sichtige Marke von 20,0 US-Dollar zurück. In der Spitze der bisherigen Erholung ging es bis auf knapp 23,0 US-Dollar. Aktuell läuft die Aktie aber Gefahr, diese so wichtigen 20,0 US-Dollar wieder aufzugeben. Unterhalb von 20,0 US-Dollar muss man sich aus charttechnischer Sicht mit dem letzten Verlaufstief bei knapp 15,5 US-Dollar auseinandersetzen. Wichtig wäre es daher, nach einer Verschnaufpause die Erholung auf der Oberseite auszudehnen. Ein Ausbruch über die 23,0 US-Dollar würde zumindest die 25,0 US-Dollar erneut ins Spiel bringen. Kurzum: Die Aktie befindet sich in einer spannenden Konstellation. Auf der einen Seite läuft sie Gefahr, wichtiges Terrain wieder preisgeben zu müssen. Auf der anderen Seite könnte sie doch noch die Kurve bekommen und in Richtung 23 / 25 US-Dollar laufen.“

In der Folgezeit tauchte die Aktie erneut unter die 20,0 US-Dollar ab und kreierte sofort wieder Abwärtsmomentum. Immerhin gelang es ihr, die aktuell entscheidende Zone 15,5 / 15,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Ein Bruch der 15er Marke hätte die Aktie womöglich noch mehr in die Bredouille gebracht. Aktuell ist ein Vorstoß in Richtung 20,0 US-Dollar zu beobachten. Die Aktie hat sich immerhin bereits auf 18,5 US-Dollar (per Schlusskurs 19.02.) vorgearbeitet. Allerdings gilt aus unserer Sicht weiterhin: Erst oberhalb von 20,0 US-Dollar erlangt dieser Vorstoß eine gewisse Relevanz. Sollte es dann auch noch über die Zone 23,0 / 25,0 US-Dollar gehen, wird es spannend. Ein Rutsch unter die 15,0 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung erforderlich machen.

Unter fundamentalen Aspekten kündigte Tilray zu Monatsbeginn Kosteneinsparungen an. Ein zentraler Punkt sind Stellenstreichungen. Knapp 10 Prozent der Belegschaft sollen abgebaut werden. Nach Aurora Cannabis schlägt also das zweite große Cannabis-Unternehmen diesen Weg ein.