Wenn die Merck-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen auf 130 Euro fortsetzt, dann wird sich ein Einstieg in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung bildete die Aktie im April 2015 ein Hoch bei 111,85 EUR. Anschließend lief sie trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 115,20 EUR lange seitwärts. Am 15. Januar 2020 durchbrach der Wert das Hoch bei 115,20 EUR. Nach einem Zwischenhoch bei 120,80 EUR setzte er in einer kleinen bullischen Flagge noch einmal auf dieses Hoch zurück, drehte dort aber wieder nach oben.