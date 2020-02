In unserer letzten Kommentierung zu Intel an dieser Stelle thematisierten wir die starken Zahlen des Tech-Konzerns und die daraus resultierende „Kauflaune“ der Anleger. Die Aktie jagte nach den Zahlen in Richtung 70,0 US-Dollar, verpasste es allerdings, diesen Meilenstein zu erreichen und drehte anschließend in ein Konsolidierungsszenario ab.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 24.01. hieß es unter anderem „[…] Die Gunst der Anleger war der Aktie nach den starken Daten gewiss. Aktuell brennt sie ein wahres Kursfeuerwerk ab. Vom letzten Verlaufshoch bei 61,0 US-Dollar hat sich die Aktie eindrucksvoll lösen können. Sie scheint wie entfesselt zu sein. Ob des ambitionierten Kursniveaus könnte es Gewinnmitnahmen geben. Solange sich Rücksetzer oberhalb von 61 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.“

Die Aktie konsolidierte bislang überaus sauber. Die im Zuge der Zahlenveröffentlichung auf der Oberseite gerissene Kurslücke wurde geschlossen. Die Aktie drehte anschließend wieder nach oben ab. Überhaupt kann man den bisherigen Verlauf der Konsolidierung in das Korsett einer Dreiecksformation pressen. Diese ist bereits recht weit fortgeschritten. Der Kurs ist in die Spitze gelaufen. Insofern könnte es zu einem baldigen Bewegungsimpuls kommen. Die Richtung ist noch offen, doch der intakte Aufwärtstrend könnte durchaus die Richtung weisen.

Im Falle eines Ausbruchs aus der Dreiecksformation stehen die beiden Marken 63,6 US-Dollar (letztes Verlaufstief) sowie 69,3 US-Dollar (letztes Hoch) im Fokus. Sollte der Kurs über eine der beiden Begrenzungen signifikant ausbrechen können, könnte das richtungsweisenden Charakter haben.