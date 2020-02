Morde in Hanau – was wir wissen

Was ist passiert? Nach bisherigen Erkenntnissen tötete der Hanauer Tobias Rathjen in einer Sisha-Bar und in einem Imbiss in Hanau neun Menschen, und floh danach mit seinem Auto, einem schwarzen BMW, in seine Wohnung. Dort tötete er seine Mutter und sich selbst. Wer ist der mutmaßliche Täter? Tobias Rathjen, der 10 Menschen in Hanau und

Ein Beitrag von Redaktion.