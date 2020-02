Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Aktie nach Zahlenvorlage kräftig zugelegt - AktienanalyseDer Technologie- und Rüstungskonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr