Richtet man den Blick auf das Jahr 2007, lässt sich noch ein Höchststand von 710,50 Punkten für den Bankenindex zeichnen. Nur wenig später kam der 2008/2009´er Crash, gut ein Jahr später notierte das Barometer bei gerade einmal 83,30 Punkten. Nach einer zwischengeschalteten Erholung tendierten die Notierungen anschließend weiter abwärts, allen voran Titel der Deutschen Bank. Schließlich erreichte der Index im abgelaufenen Jahr seinen Tiefpunkt bei 56,96 Punkten, dabei hat sich die Abgabebereitschaft jedoch zuvor schon merklich reduziert. In den letzten Monaten erfährt das Barometer wieder deutlichen Auftrieb und steuert erste wichtige Hürden an. An dem übergeordneten Abwärtstrend ändert dies jedoch nichts, allerdings steigt die Hoffnung auf eine nachhaltige Stabilisierung zusehends.