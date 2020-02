Mineral Mountain Resources (TSXV: MMV; FRA: M8M) scheint auf bestem Wege, den Code des legendären US-Golddistrikts Homestake in South Dakota mit modernen Explorationsmethoden zu knacken. Wie CEO Nelson Baker in einem kurzen Update gestern berichtet, hat das Unternehmen nach bisher sieben abgeschlossenen Bohrungen (2.544 Metern) mehrere lange Bohrintervalle mit typischer Homestake-Mineralisierung durchteuft. Der längste vererzte Bohrabschnitt dieser Art war 60,56 Meter lang. Dieses Bohrintervall liegt in rund 450 Meter Tiefe in einem steilen Fallwinkel unterhalb einer historischen Entdeckung von Homestake (Target 1). Baker bezeichnet diesen 60-Meter-Abschnitt – wohl auch mit Rücksicht auf die Veröffentlichungsregeln der TSX-Venture – vorsichtig als „one of the better looking holes drilled to date“. Zwischen den Zeilen ist die Spannung, die bei den Explorationsgeologen im Team von Mineral Mountain herrscht, aber greifbar. Immerhin warten inzwischen mehr als 200 Bohrkernproben auf die Analyse im Labor.

Zur Einordnung dieser vorläufigen Explorationsergebnisse: Mit mehr als 40 Mio. Unzen historischer Produktion war die Homestake-Mine einer der bedeutendsten amerikanischen Goldproduzenten des vergangenen Jahrhunderts und Namensgeber für eine der erfolgreichsten Bergbaugesellschaften überhaupt. Mineral Mountain knüpft an die historischen Explorationsergebnisse von Homestake aus den späten 80er Jahren an. Homestake hatte entlang der so genannten Standby-Bruchzone (bekannt nach der historischen Standby Mine) mit damaligen Mitteln schon zwei Vererzungen (Target 1 und 2) entdeckt, aber die Exploration nicht fortgesetzt. Moderne Technik wie Horizontalbohrungen, geophysikalische Messungen oder 3D-Computermodelle sowie ein fünffach höherer Goldpreis schaffen heute wesentlich bessere Bedingungen für die Exploration.