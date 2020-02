Stabilisierungsphase gestartet

Weitere Schritte der Anleger und damit des Kurzverlaufs in der Aurora Cannabis-Aktie müssen erst noch abgewartet werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf in den Bereich von 2,82 US-Dollar steigt aber erst oberhalb von glatt zwei US-Dollar merklich an. Höhere Ziele sollten an dieser Stelle noch nicht ins Auge gefasst werden, das Chartbild präsentiert sich weiterhin äußerst schwach. Ein Direktinvestment bietet jedoch den Vorteil einer sehr engen Verlustbegrenzung, die knapp unter den aktuellen Jahrestiefs von 1,44 US-Dollar angesetzt werden kann. Äußerst spekulativ bleibt die Sache aber ohnehin, kleine Positionsgrößen werden favorisiert. Für den Fall eines Kursrutsches unter die aktuellen Jahrestiefs dürften noch einmal die Tiefstände aus 2017 bei 1,40 US-Dollar als Unterstützung zum Tragen kommen. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Trendwende nicht ausreichen, könnte Aurora Cannabis sogar in den Ramschbereich von unter 100 Cent abrutschen.