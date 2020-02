An der Schanghaier Börse war es letzten Monat zu einer Kursexplosion bei chinesischen Pharma-Aktien gekommen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Zu den größten Börsengewinnern zählten: Shandong Lukang Pharmaceutical (Monatsperformance: +43 Prozent), Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical (Monatsperformance: +64 Prozent), Zhende Medical (Monatsperformance: +53 Prozent), Jiangsu Nanfang Medical (Monatsperformance: +35 Prozent), Star Lake Bioscience (Monatsperformance: +23 Prozent) und Henan Taloph Pharmaceutical (Monatsperformance: +21 Prozent). Der Höhenflug dieser Aktien dürfte jedoch größtenteils spekulationsgetrieben sein, denn keines der Unternehmen habe einen Wirkstoff gegen das Coronavirus entwickelt, so das Urteil des FAZ-Journalisten Mark Fehr.

Anders sieht es bei dem US-amerikanischen BioTech Inovio Pharmaceuticals aus: Das Unternehmen arbeitet intensiv an der Entwicklung des Coronavirus-Impfstoffes INO-4800. Erst vor wenigen Wochen gab Inovio eine Kooperation mit dem chinesischen BioTech Beijing Advaccine Biotechnology bekannt. Gemeinsam wolle man eine Phase 1-Studie zu dem potenziellen Coronavirus-Impfstoff in China durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung von Inovio. In den USA läuft bereits eine klinische Studie zu INO-4800. Weiterhin hat Inovio finanzielle Unterstützung in Höhe von neun Millionen US-Dollar von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) erhalten. Die CEPI ist eine weltweite Allianz von privaten, öffentlichen und philanthropischen Organisationen, welche die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen fördern und finanzieren.

An der Börse geht die Aktie von Inovio Pharmaceuticals unterdessen steil. Innerhalb von drei Monaten gewannt das Papier mehr als 64 Prozent hinzu:

Das Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences aus den USA zählt ebenfalls zu den Virus-Profiteuren. Das Unternehmen arbeitet allerdings nicht an einem Coronavirus-Impfstoffs, sondern hat bereits ein Anti-Virus-Medikament (Virostatikum) namens Remdesivir im Programm. Das Medikament wird vorwiegend gegen Ebola-Viren eingesetzt, zeige in klinischen Versuchen jedoch auch gute Ergebnisse gegen andere Coronaviren wie z. B. MERS oder SARS, berichtet börse.ARD.de Deshalb haben chinesische Behörden dem Einsatz von Remdesivir zur Behandlung der neuartigen Coronavirusinfektion (SARS-CoV-2) für klinische Versuche zugestimmt. 761 Coronavirus-Erkrankte nehmen bereits an Tests teil. Innerhalb eines Monats gewann die Aktie des Konzerns fast zehn Prozent hinzu:

Ein weiterer wichtiger Kandidat für einen Coronavirus-Impfstoff ist der US-Impfstoffhersteller Novavax. Im laufenden Jahr konnten sich Aktionäre über einen Kursgewinn von mehr als 105 Prozent freuen. Eine Aktie des Unternehmens kostet aktuell 7,40 Euro (Stand:20.02.2020). Vor einem Jahr waren es jedoch noch mehr als 40 Euro gewesen, damals hatte der Konzern positive Testergebnisse für einen Grippeimpfstoff bekanntgeben, der jedoch letztlich nicht zugelassen wurde, so börse.ARD.de.

Weitere wichtige börsennotierte Aktienunternehmen, die an Therapien und/oder Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) forschen, sind laut Marktexperten: AbbVie (Monatsperformance: +10 Prozent), BioCryst (Monatsperformance: +3 Prozent), Vir Biotechnology (Monatsperformance: +7 Prozent) und Moderna (Monatsperformance: -6 Prozent; 6-Monatsperfromance: +45 Prozent).

Autor: Ferdinand Hammer

