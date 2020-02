DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.





Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist ein Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life Sciences

















20.02.2020









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Bee Vectoring Technologies wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist ein Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life Sciences



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (20. Februar 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde. Dies ist eine Auszeichnung, die die 50 leistungsstärksten Unternehmen aus insgesamt 1.673 Unternehmen an der TSX Venture Exchange (TSXV) anerkennt. BVT gehört zu einer exklusiven Gruppe leistungsstarker Branchenführer und belegt im Bereich Clean Technology and Life Sciences (umweltfreundliche Technologie und Biowissenschaften) den dritten Platz.



"Die Zugehörigkeit zu dieser bemerkenswerten Gruppe bestätigt BVTs Rolle als bahnbrechendes Unternehmen auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt1 für Pflanzenschutz und Düngemittel", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Im vergangenen Jahr wandelte sich BVT von einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen zu einem Handelsunternehmen. Unsere kürzlich von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) erteilte Genehmigung ermöglichte diese Entwicklung. Unser Fokus für 2020 liegt auf dem Ausbau des Unternehmens als globales Agrartechnologieunternehmen mit einem einzigartigen Produkt, das eine enorme Auswirkung auf die nachhaltige Lebensmittelproduktion haben wird. Wir werden unsere Geschäftstätigkeit in den USA weiter beschleunigen, die Markteinführung in Mexiko und unsere Anträge zur behördlichen Genehmigung in der EU vorantreiben."