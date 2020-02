Mountain Alliance steigt zum Teil bei AlphaPet aus

Mountain Alliance meldet den Teilverkauf einer Beteiligung an der AlphaPet Ventures GmbH. „Die Veräußerung erfolgt als Komponente des Einstiegs des Private-Equity-Investors capiton als neuer Lead-Investor bei der AlphaPet Ventures GmbH”, so Mountain Alliance in einer Mitteilung am Donnerstag. Den Verkaufspreis beziffert die Gesellschaft auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag, der im kommenden Monat zufließen solle.An ...