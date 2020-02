Mit dem ehrgeizigen Projekt der „Neuen Seidenstraße“ will die Volksrepublik China das eigene Land auf dem Land- sowie dem Seeweg enger mit Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika verbinden. Die 2013 von Chinas Präsident Xi Jinping ausgelobte Belt and Road-Initiative stellt ein monumentales Vorhaben zur Stärkung des Handels und Wirtschaftswachstums dieser Region dar. Unter dem Motto „One Belt and One Road“ plant die chinesische Regierung die Umsetzung einer bedeutenden, langfristig angelegten Entwicklungsstrategie, die die Land- und Seeverbindungen ausbaut, neue Wirtschaftskooperationen einfädelt und bestehende Partnerschaften stärkt.

In welcher Form vermag der europäische Investor von diesem Mega-Projekt zu profitieren? Die Idee ist naheliegend, dass die verbesserte Infrastruktur sowie die intensivierten Handelsbeziehungen zu einem wirtschaftlichen Aufschwung der gesamten Belt & Road-Region führen werden. Ausgelöst durch Chinas Initiative könnte der Wirtschaftsaufschwung eines riesigen und bevölkerungsreichen Gebietes aus europäischen, asiatischen und afrikanischen Ländern bevorstehen, die immerhin 67 Prozent der Weltbevölkerung umfassen. Schon jetzt generiert die Belt & Road-Region nach Zahlen der Weltbank mehr als 36 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes (BIP) und macht über 38 Prozent des Welthandels aus. Diese Werte dürften deutlich steigen, wenn die chinesische Initiative ihre volle Wirkung entfaltet – die US-FondsGesellschaft Invesco sieht in diesem Zusammenhang große Chancen für Investoren. China wird voraussichtlich 150 bis 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr in die B&R-Länder investieren, was eine wirtschaftliche Stärkung dieser Staaten erwarten lässt. Profitieren von einem ökonomischen Aufschwung dürfte insbesondere der Anleihenmarkt: Schon jetzt wird das Marktvolumen der B&R-Anleihen auf über eine Billion US-Dollar geschätzt. Entwickeln sich die Bedingungen weiter positiv, sollten an der „Neuen Seidenstraße“ gelegene Länder wie Usbekistan, Sri Lanka oder Ägypten, aber natürlich auch chinesische Staats- und Unternehmensanleihen profitieren.