US-Anleihen legen im schwachen Aktienumfeld zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf eine trübe Stimmung an den Aktienmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Am New Yorker Aktienmarkt waren die Vorzeichen wegen der wieder spürbaren Sorgen um den Coronavirus-Epidemie in China wieder negativ.

Konjunkturdaten konnten dem Markt keine neue Richtung geben. Zum Handelsauftakt war gemeldet worden, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht zugelegt hatten. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hatte sich im Februar überraschend und deutlich aufgehellt. Auch der Sammelindex der wirtschaftlichen US-Frühindikatoren für Januar war stärker als erwartet gestiegen.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,39 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,37 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 12/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,52 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 Punkt auf 100 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,97 Prozent./tih/he