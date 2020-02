Nachdem es Ende 2018 Silber gelungen ist im Bereich von 14,00 US-Dollar je Feinunze einen tragfähigen Boden auszubilden, wechselte der Trendverlauf gen Norden. Mitte letzten Jahres gelang es schließlich über einen mittelfristigen Abwärtstrend sowie den 200-Wochen-Durchschnitt dynamisch zuzulegen und die Gewinne weiter bis in den Bereich von 19,65 US-Dollar auszubauen. Dort allerdings stellte sich eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung ein ,die bis heute anhält, allerdings bullische Kussmuster an den Tag legt. Man könnte durchaus von einer unfertigen inversen SKS-Formation sprechen. Nun macht sich der Silberpreis offenbar daran, die rechte Schulter zu vollenden und damit schon bald ein mittelfristiges Trendwendesignal zu aktivieren.

Der Kursverlauf seit Jahresanfang könnte die beschriebene rechte Schulter der inversen SKS-Formation darstellen, diese präsentiert sich überdies in einem nach unten gerichteten Keil. Derartige Konstrukte werden als Trendfortsetzungsmuster gewertet, weitere Gewinne zunächst an die Jahreshochs von 18,85 US-Dollar sind nun stark anzunehmen. Darüber dürfte schließlich das Verlaufshoch aus Ende 2019 bei 19,65 US-Dollar in Angriff genommen werden und erlaubt es sogar aus dem Stand heraus auf einen weiter steigenden Silberpreis zu setzen. Hierfür können sich Investoren beispielsweise das mit einem Hebel von 13 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE4W0Y näher ansehen. Das Maß der Dinge auf der Unterseite stellt das Niveau von 17,32 US-Dollar dar, unterhalb dieser wichtigen Unterstützung würde die inverse SKS-Formation in eine bedrohliche Lage geraten. Dann könnte es zu einem erneuten Test der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 kommen, die sich gerade im Begriff sind sich bullisch zu kreuzen.

Silber (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: