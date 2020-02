Die Gemeinschaftswährung muss gegen den US-Dollar aktuell „ordentlich einstecken“. Wichtige Unterstützung gaben zuletzt keinen Halt und wurden förmlich pulverisiert. Die Abwärtsbewegung bei EUR/USD hat mittlerweile beachtliche Ausmaße angenommen. Der Bruch der 1,10 US-Dollar stellt sich für den Euro aus charttechnischer Sicht bislang als richtungsweisendes Ereignis dar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung „EUR/USD - Greenback obenauf“ an dieser Stelle am 30.01. hieß es unter anderem „[…] Unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten ist der Euro gegen den US-Dollar in der Defensive. Das Chartbild könnte sich weiter eintrüben, sollte der Euro unter die 1,10 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall würde eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 1,09 US-Dollar drohen. Das aktuelle 52-Wochen-Tief wurde im Übrigen bei 1,088 US-Dollar markiert und stünde in diesem Fall wohl auch zur Disposition. Um für kurzfristige Entlastung zu sorgen, müsste der Euro rasch über die 1,11 US-Dollar zurückkehren.“



Die letzten Handelstage und -wochen boten das „gewohnte“ Bild. Der US-Dollar trieb den Euro vor sich her. Die jüngsten Preis- und Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten auch nicht die Qualität, um für Akzente auf Euro-Seite zu sorgen. Und so gestaltete sich der Handelsverlauf der letzten Zeit als veritable Talfahrt für den Euro…

Der Verlust eminent wichtiger Unterstützungen (unter anderem gingen die 1,10 US-Dollar, die Zone 1,09 / 1,088 US-Dollar verloren) verstärkte den Druck auf die Gemeinschaftswährung auch von technischer Seite. Mit aktuell 1,0796 US-Dollar hat der Euro eine weitere wichtige Zone erreicht. Sollte der Bereich um 1,08 US-Dollar nicht halten, wäre das ein weiterer Rückschlag. In diesem Fall muss auch über eine Ausdehnung der Bewegung auf 1,05 US-Dollar (sh. oberen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis) als potentielles Bewegungsziel diskutiert werden. Technische motivierte Gegenbewegungen sind aufgrund des überverkauften Stadiums möglich, doch erlangen diese erst Relevanz, sollte es über die 1,10 US-Dollar gehen, noch besser wäre eine Rückeroberung der 1,11 US-Dollar.