Letzter Support EMA 200

Sobald das Unterstützungsniveau zwischen 39,64 und 40,00 Euro aufgegeben wird, werden erste Abgaben in den Bereich von 38,23 Euro wahrscheinlich. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts dürfte es schließlich in den Bereich der im Oktober gerissenen Kurslücke bei 36,84 Euro weiter abwärts gehen. Spätestens im Bereich von 33,00 Euro darf aber von einer deutlichen Gegenreaktion der Marktteilnehmer ausgegangen werden. Eine Entschärfung des drohenden Verkaufssignals kann hingegen erst oberhalb der rechten Schulter und eines Kursniveaus von mindestens 43,00 Euro erfolgen. In diesem Fall könnte sogar Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 45,76 Euro freigesetzt werden.