Gold legt neuerlichen Ausbruch soeben hin bei 1.635$ und Treasury Metals ist massiv unterbewertet.

Ein Titel der uns besonders auffällt ist Treasury Metals. Die Aktie hat bisher nichts vom Goldanstieg mitgemacht und mutiert zum Übernahmekandidaten, da man das Goliath Goldprojekt in Produktion bringt und sehr gut voran kommt. Die Umweltstudien sind genehmigt, starke Aktionäre im Hintergrund. Was viel wichtiger ist, ist der Standort in Dryden in Ontario. In einem der besten Bergbaugebiete der Welt kann man recht schnell für rund 130 Mio. CAD eine 90.000-100.000 Unzen Jahresproduktion aufbauen mit AISC Kosten unter 700$ pro Unze! Nur keiner nimmt bisher Notiz davon... Die Aktie wurde total stiefmütterlich behandelt was kaum zu verstehen ist. Momentan läuft die Vormachbarkeitsstudie auf Hochtouren und es würde uns nicht erstaunen, wenn die Zahlen rauskommen, dass Treasury dann auf einmal auf den Radar mittelgroßer Goldproduzenten kommt. Speziell bei diesen Goldpreisen sind die Margen sehr gut, was bei Kursen über 1.700$ fürs Gold noch mehr zutrifft. Treasury Metals hat für uns ein Kurspotenzial von konservativ auf mindestens 0,80 - 1 CAD.

Auch die Analysten vergeben diese Kursziele und teilweise noch höher. Ein Schnäppchen das darauf wartet entdeckt zu werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz und ein schönes Wochenende.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Get our free Newsletter (English) ►: http://eepurl.com/bScRBX

Get our free Newsletter (German) ►: http://eepurl.com/08pAn

Subscribe to our YouTube channel ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1