Gestern hat sich die Tesla Aktie im Handel an der Nasdaq so eben noch einmal retten können. An der charttechnischen Unterstützung bei 854/860 Dollar stoppte eine durchaus schwungvolle Abwärtsbewegung und der gehypte Anteilschein des Elektroautobauers konnte sich wieder stabilisieren. Mit 899,54 Dollar ging es knapp 2 Prozent unter dem Vortagswert aus dem Handel.Gewissheit, dass die Aktie auf der „sicheren Seite” ist, hat ...