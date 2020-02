Europäische Banken überzeugen

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse europäischer Banken in der laufenden Berichtssaison für das Schlussquartal 2019 bestärken uns in unserer positiven Einschätzung von Bankaktien, so die Analysten von Postbank Research.80 Prozent der Geldhäuser hätten die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. [ mehr