Informationen aus erster Hand Der Vorteil dabei: Der Input stammt von Korrespondenten vor Ort, die in den einbezogenen 24 verschiedenen Ländern leben – die Befragten wissen also aus erster Hand, wie es um Wohnverhältnisse, Vergünstigungen/Rabatte, Visa/Aufenthaltsgenehmigungen, Schwierigkeitsgrad der Eingliederung, Landesentwicklung, Klima, Gesundheitsversorgung, Regierungsführung, Lebenshaltungskosten etc. bestellt ist. Oder, wie es die Herausgeber selbst formulieren: „Unsere Experten sind in die jeweiligen Länder ausgewandert, in ihre Destinationen eingetaucht und haben ihre Lektionen auf die harte Tour gelernt. Dadurch sind sie ideal aufgestellt, um die attraktivsten Ruhestandsziele der Welt zu vergleichen und nuancierte Einsichten zu bieten.“ Die Umfrage trägt zwar den Titel „Globaler Ruhestandsindex“ (Annual Global Retirement Index), aber natürlich liefern die Ergebnisse auch wertvolle Hinweise für jene Auswanderungswillige, die noch nicht an den Ruhestand denken.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, führt die Rangliste in diesem Jahr Portugal an, vor Panama und Costa Rica. Auf Rang 7 folgt mit Malaysia das erste Land aus Asien. Die Schlusslichter unter den 24 einbezogenen Ländern stellen Kroatien, Nicaragua und Bolivien dar. Nachfolgend finden Sie noch einige weitere Ausführungen zu vier oben platzierten Ländern.

Portugal: günstige Lebenshaltungskosten



Mit Blick auf den Gewinner ist es für Korrespondentin Tricia Pimental wenig überraschend, dass Portugal den Ruhestandsindex 2020 anführt. Schließlich verfüge das Land über liebenswürdige Menschen, eine geschäftige Hauptstadt, strahlenden Sonnenschein, verlockende Strände und grüne Täler. Darüber hinaus habe die geschichtlich und kulturell reiche Region zumeist ein ganzjährig angenehmes Klima sowie überaus günstige Lebenshaltungskosten zu bieten. Ob man nun Surfstrände oder antike Ruinen, schöne Museen oder Wanderwege, einen Ort zum Windsurfen oder zum Aufpolieren des eigenen Golfspiels sucht – in Portugal wird man fündig.

Auf die häufig gestellte Frage, warum sie sich für Portugal entschieden hat, antwortet Pimental wie folgt: „Ein bezahlbarer Lebensstil (zweitgünstigstes Land in Europa), wozu eine hochwertige professionelle Gesundheitsversorgung, ein gemäßigtes Klima, viel Sicherheit (Platz 3 im Weltfriedensindex 2019) sowie ausgezeichnetes Essen und Wein kommen.“ Der Hauptgrund sei aber vermutlich eher vergänglicher Art, denn es gehe dabei um das übergreifende Wohlgefühl, das man in Portugal erleben könne. Die natürliche geografische Schönheit des Landes verschmelze mit der Architektur verschiedener Epochen. Weil dazu noch die Freundlichkeit und der Edelmut der Portugiesen hinzukämen, sei das eine Gewinnerkombination.

Panama: zahlreiche Rabatte für Rentner



Was Panama und damit das zweitplatzierte Land sowie den Gewinner der Amerikaregion angeht, verweist die zuständige International-Living-Mitarbeiterin Jessica Ramesch auf Folgendes: „Panama ist modern, bequem und nahe an den USA gelegen – ganz zu schweigen von der vielen Sonne, dem warmen Klima sowie den einladenden Menschen.“ Trotz des warmen und tropischen Klimas befindet sich Panama außerhalb des Hurrikangürtels. Die Währung sei der US-Dollar, die Steuerbelastung gering. Zudem zähle das Land eine umfangreiche englischsprachige Bevölkerung; hinzu komme ein Kader an exzellenten Ärzten. Punkten könne Panama außerdem damit, dass es eines der besten Programme für Rentner weltweit zu bieten habe. Die lange Liste mit Vergünstigungen beinhalte beispielsweise 25% Rabatt auf Flugtickets, 25% Abschlag auf die monatlichen Energiekosten und bis zu 50% auf Hotelaufenthalte. Offen stehe das Programm Frauen ab einem Alter von 55 und Männern ab dem 60. Lebensjahr, die eine Aufenthaltskarte vorzeigen können.

Costa Rica: gutes Gesundheitssystem



Das drittplatzierte Land zieht Zuwanderer laut Korrespondentin Kathleen Evans mit seinem tropischen Klima, niedrigen Lebenshaltungskosten, erstklassiger sowie erschwinglicher medizinischer Versorgung, günstigen Immobilien und der natürlichen Schönheit seiner Landschaft an. Costa Rica habe außerdem eine stabile Demokratie und eine friedliebende Kultur. Oft als „die Schweiz Mittelamerikas“ bezeichnet, sei das Land auch für seine Sicherheit, Neutralität und sein gutes Bankensystem bekannt.

Zu erwähnen sei auch eine Kultur der Naturverbundenheit. Wie ihr andere Zuwanderer in Gesprächen immer wieder bestätigten, seien die Costa Ricaner zudem warmherzige und einladende Menschen. Ein Paar könne hier für rund 2.000 USD im Monat ein komfortables, aber nicht unbedingt extravagantes Leben führen.

Malaysia: Spitzenreiter in Asien



Unter den benoteten Ländern belegt, wie schon erwähnt, Malaysia in Asien den ersten Platz. Der seit 2010 in Penang lebende Korrespondent Keith Hockton berichtet von idyllischen Stränden, die Sinne verführenden Inseln und einigen der ursprünglichsten alten Regenwälder Südostasiens. Attraktiv ist für ihn auch die Möglichkeit eines Outdoor-Lifestyles. Das malaysische Gesetz basiere auf dem britischen System, und alle Straßenschilder gebe es auch auf Englisch, was das Fahren leicht mache. Die inoffizielle erste Sprache des Landes sei Englisch, sodass keine weitere Sprache erlernt werden müsse, wenn man das nicht wolle. Eine sechsköpfige Familie könne in einem guten lokalen chinesischen Restaurant (zehn Gänge) für weniger als 5,70 USD pro Person essen gehen – inkl. Bier. Ein Herrenhaarschnitt koste nur 2,16 USD. In Penang könne ein Paar mit 1.800 USD im Monat, Miete miteingerechnet, komfortabel leben.

Autor: Jürgen Büttner

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 02/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.01.2020 erfasst wurden.)

