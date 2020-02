^ DGAP-Ad-hoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Verkauf VST BUILDING TECHNOLOGIES AG verkauft Anteile an der VST Engineering GmbH

Leopoldsdorf - 21. Februar 2020 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat einen Vertrag über den Verkauf ihrer gesamten Anteile an der VST Engineering GmbH (95 Prozent) mit Wirkung zum heutigen Tag abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund 0,8 Mio. Euro. Käufer sind die nicht zur VST-Gruppe gehörende VST Technologies GmbH sowie Herr Siegfried Gassner. Die VST Engineering GmbH hat bislang vor allem Planungsleistungen innerhalb der VST-Gruppe erbracht. Die Software für die Erstellung der Produktionsplanung wird im Rahmen der Transaktion von der VST Engineering GmbH an VST übertragen und von der VST Engineering GmbH künftig auf Lizenzbasis weiterhin genutzt werden. Mit diesem Schritt hat die VST ihre softwaregestützten Planungsleistungen bis hin zur Bauausführung in ihrer Tochtergesellschaft Premiumverbund bündeln können.



Kontakt



VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann

Telefon: +43 2235 81 071 770

E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com

Feuerwehrstraße 17

A-2333 Leopoldsdorf

www.vstbuildingtechnologies.com



edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

VST@edicto.de

Telefon: +49 69 905505-56



Sprache: Deutsch

Unternehmen: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17 2333 Leopoldsdorf bei Wien

Österreich

Telefon: +43 (0) 2235/81071 774

Fax: +43 (0) 2235/81071 - 715

ISIN: AT0000A25W06, DE000A2R1SR7

WKN: A2PBVH, A2R1SR

EQS News ID: 980925



