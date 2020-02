Union Investment Chefvolkswirt: "Deutsche Wirtschaft noch nicht vom Coronavirus befallen"

"Die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone zeigen sich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie noch unbeeindruckt. Doch blickt man auf die stillstehenden Produktionskapazitäten in China und in den Anrainerstaaten, dann dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Europa die Flaute zu spüren bekommt. Tröstlich ist: Die Schwäche ist vorübergehend, bereits im zweiten Quartal sollte die konjunkturelle Dynamik im Reich der Mitte, nicht zuletzt wegen starker Stimulus-Maßnahmen, wieder anziehen. Damit sollte sich auch das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland und Europa wieder etwas aufhellen."

Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt sowie Leiter Research & Investment Strategy bei Union Investment