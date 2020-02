Exasol will im ersten Quartal 2020 per IPO an die Frankfurter Börse

An der Frankfurter Börse zeichnet sich langsam aber sicher ein weiterer Börsengang ab. Exasol hatte Pläne für ein IPO bereits im vergangenen Jahr vorgelegt, konkretisiert diese nun aber weiter. Noch im ersten Quartal 2020 will die Gesellschaft ihre Aktien an die Börse bringen, begleitet von einem IPO mit einer Kapitalerhöhung über rund 50 Millionen Euro. Zudem wird das geplante Emissionsvolumen Aktien aus den Beständen von ...