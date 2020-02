Deutsche Telekom und US-Rivale Sprint dürfen fusionieren - Aktienanalyse

München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom und US-Rivale Sprint dürfen fusionieren - AktienanalyseBei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch (19.02.2020) bestätigte die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) ihre Position als Branchenführer in Europa und blickt auf Rekordzahlen im vergangenen Jahr zurück, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr