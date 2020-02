Kupfer fällt es weiterhin schwer, eine klare Richtung zu entwickeln. Unter dem Einfluss von Spekulationen über mögliche Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie auf globale Wirtschaftsentwicklung bleiben die Marktakteure zurückhaltend. Im Ergebnis etablierte sich in den letzten Handelstagen und –wochen eine Seitwärtsbewegung.

Bereits in unserer letzten Kommentierung zu Kupfer vom 10.02. hieß es unter anderem „[…] Von einer signifikanten Erholung ist das Industriemetall weit entfernt. Es „quälte“ sich vielmehr in Richtung 2,60 US-Dollar. Das aus unserer Sicht rettende Ufer verorten wir unverändert in den Bereich von 2,73 US-Dollar. Erst bei einem Preis jenseits dieser Marke dürfte mit Entspannung zu rechnen sein. Auf der anderen Seite gilt es aber auch das bärische Szenario zu diskutieren, das aktuell zweifelsohne droht, denn die Erholung hat noch kein wichtiges Terrain zurückerobern können und neigt bereits wieder zur Schwäche. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 5-Jahres-Chart auf Tagesbasis dargestellt. Sollte es zum Bruch der 2,50er Marke kommen, könnte sich die Korrektur noch bis in den Bereich von 2,29 US-Dollar auswachsen.“

Im Wesentlichen hat sich an dieser Konstellation kaum etwas geändert. Die Preisentwicklung wird noch immer von den 2,73 US-Dollar auf der Oberseite und den 2,50 US-Dollar auf der Unterseite dominiert. Noch sehen wir die Gefahr, einer Ausdehnung der Bewegung auf 2,29 US-Dollar nicht gebannt, sollten die 2,50 US-Dollar fallen.

Das fundamentale Umfeld stellt sich weiterhin als diffizil dar. Das Warten auf klare Signale, die eine Richtung beim Preis vorgeben könnten, dauert an.

Kurzum. Aktuell gibt es im Rohstoffbereich interessantere Märkte. An dieser Stelle sei unter anderem auf die Edelmetalle verwiesen. In Bezug auf Kupfer erlangen Vorstößer erst Relevanz, sollten sie über die 2,73 US-Dollar hinausgehen oder aber unter die 2,50 US-Dollar führen.