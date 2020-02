Die Analysten von First Berlin haben für die Aktie der Media and Games Invest plc ihre bisherige Kaufempfehlung bestätigt. Zugleich setzen die Experten das Kursziel für den Anteilschein nach oben, nachdem das Unternehmen zuletzt die Aufstockung der Beteiligung an der gamigo AG bekannt gegeben hat. Bisher war das Kursziel für die Aktie von Media and Games Invest von den Analysten bei 2,10 Euro angesiedelt worden, nun sind es 2,80 ...