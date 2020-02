Weshalb der NASDAQ 100 kurz- und langfristig Potenzial hat

Paris (www.aktiencheck.de) - Er steigt und steigt und steigt - die Rede ist vom NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), also dem Börsenbarometer, das die 100 größten US-Technologie-Aktien an der NASDAQ umfasst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekely". [ mehr