So richtig weiß man an der Frankfurter Börse noch nicht, was man mit der heutigen Nachricht von LPKF Laser anfangen soll. Das schickt den Aktienkurs des Unternehmens aus Garbsen bei Hannover heute auf eine Achterbahnfahrt. Zunächst überwog das schwache erste Quartal, das das Unternehmen erwartet, woraufhin die Aktie auf 20 Euro abstürzte gestern lag der Schlusskurs bei 23,10 Euro. Mittlerweile aber hat sich der Anteilschein der ...