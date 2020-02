GR Silver Mining: Rücksetzer bietet Einstiegschance!

GR Silver Mining (0,23 CAD | 0,15 Euro; CA38149Q1046), ehemals Goldplay Exploration, hat zuletzt seine Serie an guten Bohrergebnissen fortgesetzt (mehr hier). Die Aktie konnte kräftig zulegen, notiert nun aber wieder auf dem Niveau um 20 Cent. Auf diesem Level bot sich bereits in der Vergangenheit die Gelegenheit, ein paar Stücke vor dem nächsten Anstieg abzugreifen. Zumal auch das Umfeld positiv ist. Denn der Silberpreis konnte zuletzt nachhaltig die Marke von 18 Dollar je Unze hinter sich lassen. Doch auch beim Unternehmen stehen nun wichtige Nachrichten an.

Due Dilligence zur Übernahme zweier Projekte

Denn Anfang Januar gab man bekannt, dass man mit First Majestic Silver eine Absichtserklärung zum Erwerb der historischen Plomosas-Mine abgeschlossen hat. Die Eckdaten dieses Letter of Intent (LOI) stehen bereits fest (ausführlich hier). Hier läuft noch die Due Dilligence, CEO Marcio Fonseca hofft auf einen zügigen Abschluss. La Plomasas liegt nur 5 Kilometer nördlich von San Marcial, dem Flaggschiffprojekt von GR Silver. Parallel arbeitet man auch am Erwerb des La Trinidad-Projekts von Mako Mining, dass ebenfalls in diesem Rosario Mining-Distrikt liegt. Hier dürften sich die Verhandlungen aber noch eine Weile hinziehen (mehr hier). Ein Abschluss der Plomosas-Transaktion würde das Unternehmen jedenfalls in neue Größen-Dimensionen heben. Aktuell verfügt man über eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (mehr hier). Durch einen Zukauf hätte man deutlich mehr Fleisch am Knochen.

AKTIENINFO – GOLDPLAY EXPLORATION LTD.

Börsenkürzel (TSX-V): GPLY

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,20 CAD | 0,14 Euro

Börsenwert: 15,8 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktien (voll verwässert): 79.153.305

Anteilseigner: Management & Insider (20%), Sandstorm Gold (4%), JDS Energy & Mining (3%), SSR Mining (2%)

