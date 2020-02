Shanghai (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D1 Capital Partners L.P. geht Netto-Leerverkaufsposition in JinkoSolar-Aktien ein:Die Shortseller von D1 Capital Partners L.P. starten eine Leerverkauf-Attacke auf die Aktien von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS). [ mehr