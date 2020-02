Zwei Tage der Kursschwäche sind bei der Powercell Aktie aktuell nicht gerade Alltag. Der Aktienkurs des schwedischen Konzerns konnte vor allem in den letzten Wochen und Monaten starke Kursgewinne erzielen. Die Aufwärtsbewegung startete aber bereits Mitte 2018 bei 2,20 Euro und nahm vor allem seit August 2019 deutlich an Fahrt auf mit einer Aufwärtsbewegung von 6,34 Euro auf Donnerstag erreichte 32,90 Euro. Eine Hausse in der ...