Thüringen: Zeit für den Aufstand der Anständigen

Liebe Opfer der SED-Diktatur: Rekapituliert eure Geschichten. Macht euch gewiss, was euch angetan wurde. Liebe Angehörige, erinnert euch an eure toten Männer, Väter, Brüder, Söhne, Mütter, Schwestern, Frauen. Erinnert euch, wie sie an der Mauer gnadenlos niedergeschossen wurden. Erinnert euch, wie mit allen umgegangen wurde, die die DDR politisch verachteten und ihren Klauen entrinnen wollten.

Ein Beitrag von Sebastian Antrak.