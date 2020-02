Gleich zwei Stimmrechtsmitteilungen kommen vor dem Wochenende von Wirecard – und beide betreffen Goldman Sachs. Die Amerikaner vergrößern am 17. Februar und am 18. Februar ihren Anteil an Wirecard. Vor diesem Stichtag hielt Goldman Sachs 14,47 Prozent an Wirecard. In der Folge steigt der Anteil auf 14,62 Prozent an.Dabei entfallen 0,89 Prozent auf normale Stimmrecht, zuvor waren es 0,34 Prozent. Im Rahmen verschiedener ...