Doppelflat mit grüner W=13600, grüner X=10115 in der Weihnachtsindikation 2018 sowie noch laufender grüner Y (bisher 13827), die sich erst am Ende der lila A befindet. Nach der lila B (Ziel unterhalb hellblauer 0-b-Linie – aber oberhalb der braunen 0-b-Linie, derzeit bei 1068x) führt erst die lila C zum Abschluss der grünen Y/orangenen B/X (erste Hauptvariante, farbig hinterlegte Beschriftung, blauer Pfad).

Doppelflat oder Flat mit grüner W=13600 und laufender grüner B/X (bisher 10115 in der Weihnachtsindikation 2018) sowie noch fehlender grüner C/Y. Die grüne B/X befindet sich nach der lila A=10115 am Ende der lila B (bisher 13827). Die lila C sollte die grüne B unterhalb der 61er Ausdehnung 11674 (lila Fibos) bzw. die grüne X unterhalb der braunen 0-b-Linie (derzeit bei 1068x) beenden, bevor die grüne C/Y die orangene B/X markieren kann (zweite Hauptvariante, farbig umrandete Beschriftung, grauer Pfad).

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der blauen 2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die kurz- bis mittelfristig noch einmal ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die blaue 2 befindet sich nach der orangenen A/W=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) immer noch in der überschiessenden orangenen B/X (bisher 13827) mit Maximalziel 14696 (blaue Fibos).Mögliche Verlaufsformen der orangenen B/X sind:Der Zielbereich der fehlenden orangenen C/Y liegt unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie (derzeit bei 974x) und oberhalb dem Ausgangspunkt 8350 des Expanding EDT. Dabei ist die blaue 2 idealerweise auch unter dem 61er RT der blauen 1 bei 9898 (violette Fibos) zu erwarten.Nach der bullischen blauen 2 sollte die blaue 3 zu einem neuen Allzeithoch deutlich oberhalb der oberen lila Eindämmungslinie (derzeit bei 1453x) führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder bereits in der seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufenden grünen Y (farbig hinterlegte Beschriftung) oder immer noch in der überschiessenden grünen B/X (farbig umrandete Beschriftung).