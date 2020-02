Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Die Entwicklung von Ballard Power-Aktien sucht derzeit seinesgleichen. Denn die Aktie notiert derzeit so hoch wie seit fast 20 Jahren nicht mehr! In den vergangenen vier Wochen konnte sich der Titel fast 50% zulegen. Auf Sicht von einem Jahr erzielte das Papier eine Rendite von sagenhaften 281%! Schließlich kostete Ballard Power vor Jahresfrist noch 3,16 und heute über 12 Euro! Der Hintergrund:

Ballard Power hat in den vergangenen 25 Jahren eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013. Jetzt kommt wieder so richtig Leben in die Aktie, wobei das Allzeithoch bei 125 Euro belegt, welch große Kursfantasie Ballard Power eröffnet.

