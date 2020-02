Auch der Blick auf den aktuellen Kursverlauf des US-Ölkonzern ConocoPhillips offenbart das derzeit im Ölsektor weit verbreitete Bild. Die Aktien der Ölproduzenten haben es ob der Rahmenbedingungen schwer, nachhaltige Aufwärtsbewegungen in Gang zu bringen.

Immerhin gelang es der Aktie, sich vom letzten Bewegungstief, das sie Anfang Februar bei knapp 56,5 US-Dollar ausbildete, wieder etwas zu lösen; auch wenn man gleichzeitig feststellen muss, dass die Erholung von Anfang an wichtige Attribute vermissen ließ und nun offenbar vollends ins Stocken geraten ist.

ConocoPhillips legte Anfang Februar seine Q4-Daten vor, die die aktuelle Situation im Ölsektor widerspiegelten. Auch wenn die Daten nicht das Gelbe vom Ei waren, so initiierten sie doch eine leichte Erholung. Die Aktie nahm Kurs auf die 60,0 US-Dollar-Marke und lief temporär sogar darüber. Eine wichtige Weichenstellung verpasste sie aber, indem ihr die Rückkehr über die 200-Tage-Linie verwehrt blieb.

Nach dem Verlaufshoch bei 61,0 US-Dollar verlagerte sich das Handelsgeschehen wieder nach unten. Aktuell läuft die Aktie Gefahr, erneut Kurs auf die 56,5 US-Dollar zu nehmen, die mittlerweile eine hohe Relevanz als Unterstützung haben. Sollte es zum Bruch kommen, muss die Lage neu bewertet werden. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 52,8 US-Dollar oder gar in Richtung 50,0 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Auf der Oberseite muss der Wert die Zone 60,0 /61,0 US-Dollar signifikant überwinden, um für Entlastung zu sorgen.