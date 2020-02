Nach der öffentlich erhobenen Forderung von Kanzlerin Angela Merkel, das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen am 5. Februar 2020 müsse „rückgängig“ gemacht werden, und es dürfe bundesweit keine politischen Mehrheiten mit der AfD geben, mahnte die AfD Merkel am 18. Februar wegen Verletzung der staatlichen Neutralitätspflicht ab. Bekanntlich war Merkel zu dem Zeitpunkt nicht Vorsitzende

Der Beitrag Abmahnung gegen Merkel – Entscheidung steht an erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.