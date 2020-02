Der Ölsektor durchläuft eine schwierige Phase. Ein Großteil der Produzentenaktien wirkt angeschlagen, zum Teil auch ausgeknockt. Zu den Werten, die noch einen vergleichsweisen robusten Eindruck machen, gehört hingegen unserer Meinung nach die Aktie der Hess Corp.; auch wenn aber natürlich auch in deren Kursverlauf sich die negativen Einflussfaktoren nicht wegdiskutieren lassen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung am 29.01. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie des Ölkonzerns drehte ebenfalls nach unten ab und durchschlug die wichtige Marke von 68,0 US-Dollar. Weitere wichtige Unterstützungen wurden unterschritten. Der Abverkauf nahm Fahrt auf. Die heute veröffentlichten Zahlen führten auch keine Trendwende herbei. Ganz im Gegenteil. In einer ersten Reaktion tauchte die Aktie in Richtung 60,0 US-Dollar ab und kreuzte hierbei die 200-Tage-Linie bärisch. Sollte nun auch die eminent wichtige Unterstützung bei 60,0 US-Dollar unterschritten werden, könnte sich das Ganze bis auf 55,0 US-Dollar auswachsen. Nur eine zügige Rückeroberung der Zone 65 / 66 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen. […]“.

Die Aktie hatte dem damaligen Abwärtsdruck nichts entgegenzusetzen. Der aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Unterstützungsbereich von 60,0 US-Dollar wurde förmlich pulverisiert. Wir hatten für diesen Fall die Ausdehnung der Bewegung in Richtung 55,0 US-Dollar ins Spiel gebracht. Hier lag bzw. liegt noch immer eine überaus relevante Unterstützung, denn in dieser Zone kam die Korrektur zum Stehen.

Dass der Wert durchaus noch eine gewisse Vitalität aufweist, zeigte sich, als er eine ansprechende Gegenbewegung initiieren konnte, die ihn noch einmal in Richtung des Widerstands von 65,0 US-Dollar und somit über seine 200-Tage-Linie führte. Damit das kein Strohfeuer bleibt, muss es der Aktie in der nächsten Zeit zunächst gelingen, sich oberhalb von 60,0 US-Dollar festzusetzen. Über kurz oder lang muss sie jedoch weitere Akzente auf der Oberseite setzen. Vor allem ein Ausbruch über die 65,0 US-Dollar und 68,0 US-Dollar würde das Chartbild diesbezüglich aufhellen. Ob dieses Unterfangen jedoch in dem schwierigen Umfeld gelingen kann, bleibt abzuwarten.